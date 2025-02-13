Тело новорожденного ребенка нашли в бане под Петербургом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца.

Тело новорожденного нашли в бане в Ленобласти

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Тело новорожденного ребенка нашли в бане в деревне Низино Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в помещении бани в деревне Низино Ломоносовского района Ленинградской области тело новорожденного», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца и личности его родителей. Назначены необходимые экспертизы, проводится опрос свидетелей. Прокуратура Ленобласти следит за ходом доследственной проверки.

Ранее в Красноярске подросток родила недоношенного ребенка и выбросила его в мусорный бак. При появлении на свет младенец подавал признаки жизни. После этого девушку госпитализировали в тяжелом состоянии, у 16-летнего подростка было кровотечение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новоалтайске женщина избивала свою десятимесячную дочь и снимала это на камеру. Правоохранители выяснили, что целью жестоких действий было оказание психологического воздействия на супруга.

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