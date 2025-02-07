В Алтайском крае женщина избивала свою грудную дочь и снимала это на камеру

В Новоалтайске женщина избивала свою десятимесячную дочь и снимала это на камеру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

По версии следствия, в декабре 2024 года мать двоих детей поссорилась с мужем. Недовольная плачем маленькой дочки, женщина схватила ее и потащила по полу, после чего несколько раз пнула ногой.

Весь процесс она снимала на камеру. В СУ СКР по Алтайскому краю отметили, что целью жестоких действий было также оказание психологического воздействия на супруга.

«Своими противоправными действиями женщина причинила дочери физическую боль, нравственные и психические страдания», — говорится в сообщении.

В отношении жительницы Новоалтайска возбуждено уголовное дело, предусмотренное за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Органы опеки изъяли детей и поместили в специальное учреждение до решения вопроса о лишении матери родительских прав.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пьяная мать уронила младенца на пол в Петербурге. У младенца диагностировали ушиб головного мозга средней степени и перелом костей черепа. Ребенок находится в реанимации.