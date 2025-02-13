Узнал об измене: юрист раскрыла новые подробности смерти баскетболиста Тиммы

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 53 0

Юрист раскрыла подробности смерти баскетболиста Тиммы

Юрист раскрыла новые подробности смерти баскетболиста Тиммы

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Расследование по делу о смерти Яниса Тиммы продолжается.

Незадолго до смерти экс-супруг Анны Седоковой получил доказательства измен бывшей жены. Об этом сообщила в своем Telegram-канале юрист Екатерина Гордон, которая представляет компанию «Гордон и сыновья» и ведет дело по просьбе отца Тиммы.

«Полагаю, что говорить о том, что его убили ни одного основания нет. Его убила фигурально выражаясь правда, но это не уголовная статья», — заявила специалист.

По словам Екатерины Гордон, ее команда пришла к выводу о том, что Янис Тимма «чисто по-человечески не смог переварить» компромат, найденный на Седокову. Свою бывшую жену баскетболист любил и после развода. В конце же жизненного пути он уже был уверен в неверности возлюбленной во время брака и открыто обвинял Анну Седокову.

«Мы также знаем какого рода обвинения поступали от него Анне», — поделилась Гордон, обосновав предположительную моральную вину Седоковой в случившемся.

На данный момент для выяснения подробностей произошедшего следователи допрашивают близких погибшего: его родственников и друзей.

Напомним, что Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года. Рядом был найден его телефон с контактом Анны Седоковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Анны Седоковой тяжело воспринял новости о смерти Яниса Тиммы, которого считал другом.

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