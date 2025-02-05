«Мир рухнул»: Анна Седокова рассказала, как сын узнал о смерти Яниса Тиммы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Анна Седокова поделилась, как её сын получил новость о смерти Яниса Тиммы

«Мир рухнул»: Анна Седокова рассказала, как сын узнал о смерти Яниса Тиммы

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Певица планировала сама рассказать ребенку о трагедии, однако все пошло не по плану.

Певица Анна Седокова вновь поделилась с поклонниками своими переживаниями и рассказала о том, как ее семилетний сын Гектор узнал о смерти Яниса Тиммы — человека, которого он считал близким другом. Певица призналась, что всеми силами пыталась оградить ребенка от боли и не позволить ему узнать об гибели баскетболиста. Однако, несмотря на ее усилия, кто-то нашел возможность рассказать мальчику о трагедии.

«Я осознала, что в тот момент нет ничего важнее, чем быть рядом с ним. Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира. Он не должен был узнать об этом так, как ему рассказали», — поделилась Седокова.

Она приняла решение уехать с сыном как можно дальше от всего происходящего, чтобы оградить его от лишних переживаний. В тот момент, как признается сама Анна, она находилась в больнице и чувствовала себя крайне плохо. Часто теряла сознание и буквально еле стояла на ногах.

«Я переживала, смогу ли я одна справиться с ребенком в таком состоянии», — рассказала певица.

Тем не менее, она решила сделать все возможное, чтобы Гектор не почувствовал, как тяжело ей.

«Праздник длился 7 секунд. Это был самый ужасный Новый год в моей жизни, но я должна была сделать так, чтобы для сына он стал хотя бы немного лучше. Мы побежали к самолету, и я не могла позволить ему увидеть, что происходит со мной. В тот момент я поняла: мир, который я знала, больше не существует. Вся моя жизнь, вся реальность рухнули в одно мгновение», — вспоминает певица, как встретила Новый год с ребенком в аэропорту. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова впервые за долгое время после смерти Яниса Тиммы вышла на связь с подписчиками. Свое обращение она опубликовала в соцсетях.

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