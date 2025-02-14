«Слава богу, нет»: Нино Нинидзе никогда не жертвовала принципами ради денег

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 31 0

Нино Нинидзе: во время работы мне пришлось научиться драться и стрелять

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В силу особенностей профессии актрисе приходилось учиться драться и стрелять.

Актриса Нино Нинидзе никогда не сталкивалась с выбором между принципами, ценностями и легкими деньгами, потому что добивалась всего сама. Об этом Нино рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Аутсорс».

«Слава богу, нет», — ответила актриса на вопрос корреспондента.

Кроме того, Нино рассказала, что во время съемок в фильме освоила несколько неожиданных навыков.

«Ну конечно, мне приходилось учиться драться, стрелять. Прежде всего я актриса, поэтому, конечно», — рассказала она.

Актриса не раскрывает подробностей своей личной жизни. С 2019 года Нинидзе была в отношениях с актером Максимом Виторганом. Слухи о расставании пары появились уже в 2022 году, однако сомнения по этому поводу окончательно развеялись в 2025 году, когда Виторган рассказал о романе с актрисой Анной Коротковой.

Нино поблагодарила журналистов за вопрос о скорой свадьбе и покинула дорожку. Как оказалось, причина тому — не разлад с возлюбленным. В настоящий момент Нино состоит в отношениях с актером Михаилом Кремером. Ходило множество слухов о скорой свадьбе артистов, однако Нино на днях опровергла их в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виторган и Нинидзе поставили дочку в вопросе об их расставании.

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