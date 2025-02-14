Десятки тысяч человек без света: украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС

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Украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Оборудование получило критические повреждения.

Ночью украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС. Она расположена в Энергодаре — там же, где еще более известная атомная станция.

В Министерстве энергетики Запорожской области сообщили, что в результате артиллерийского обстрела оборудование ТЭС получило критические повреждения. Без света остались больше 50 тысяч человек.

Местные специалисты брошены на восстановление электроснабжения. Сообщается также, что жертв и пострадавших ни среди персонала, ни среди других жителей города нет.

На этом фоне наши силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников по городам России. Всего сбито 50 дронов: 41 — в Белгородской области, пять — в Воронежской и четыре — в Ростовской.

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Десятки тысяч человек без света: украинские боевики ударили по Запорожской ТЭС

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