«Минимизировать ущерб»: Путин поручил подготовиться к весенним и летним ЧС
Глава государства провел совещание Совета Безопасности России.
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в Ново-Огареве сегодня провел совещание с постоянными участниками Совета Безопасности России.
В формате ВКС президент предложил обсудить подготовку к возможным паводкам и природным пожарам.
Первому слово предоставили главе МЧС.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары", - отметил президент России Владимир Путин
"Все, к сожалению, неизбежно, но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать и подготовиться к этим событиям. Вот давайте сегодня пообсуждаем. Докладчик у нас министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Пожалуйста, прошу вас", - заключил Владимир Путин.
Читайте также
79%
-0.72 94.89
-0.03
Нашли ошибку?