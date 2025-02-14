«Минимизировать ущерб»: Путин поручил подготовиться к весенним и летним ЧС 

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Глава государства провел совещание Совета Безопасности России.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин в Ново-Огареве сегодня провел совещание с постоянными участниками Совета Безопасности России.
В формате ВКС президент предложил обсудить подготовку к возможным паводкам и природным пожарам.

Первому слово предоставили главе МЧС.

"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы приближаемся к весне неизбежно. А весной, а затем и летом у нас, как известно, проблемы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Это и паводки, пожары", - отметил президент России Владимир Путин

"Все, к сожалению, неизбежно, но для того, чтобы минимизировать ущерб и для граждан, и для экономики, нужно заранее об этом подумать и подготовиться к этим событиям. Вот давайте сегодня пообсуждаем. Докладчик у нас министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Пожалуйста, прошу вас", - заключил Владимир Путин.

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«Минимизировать ущерб»: Путин поручил подготовиться к весенним и летним ЧС 

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