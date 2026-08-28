Жители Нижегородской области отправили участникам СВО 5,2 тысячи тонн помощи

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Кроме того, регион впервые превысил средние показатели рождаемости.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Нижегородская область направила участникам СВО около 790 гуманитарных конвоев и 5,2 тысячи тонн грузов. Об этом губернатор региона Глеб Никитин доложил президенту России Владимиру Путину во время его визита в Нижний Новгород.

«Мы выполняем все задачи по комплектованию Вооруженных сил и, конечно, особый акцент делаем на поддержке участников СВО и их семей», — заявил Никитин.

Кроме гуманитарных грузов, область поставляет на передовую беспилотники, в том числе произведенные в Нижегородской области.

Отдельно губернатор доложил президенту о демографической программе. По его словам, регион впервые превысил средние показатели рождаемости по Приволжскому федеральному округу, а затем и по России.

Никитин также рассказал о разработке «золотого стандарта» поддержки демографии среди работодателей. В качестве примера он привел меры, которые действуют в регионе для сотрудников бюджетной сферы. По словам губернатора, работникам предоставляется поддержка в размере одного миллиона рублей при рождении каждого ребенка без дополнительных условий.

«Мне кажется, что, если работодатели последуют нашему примеру, это будет реальное подспорье для каждой из семей», — отметил губернатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин призвал ставить человека и семьи в центр программ и решений по развитию страны.

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