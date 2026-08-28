Путин назвал главным приоритетом развития России благополучие граждан

Человек и семья должны находиться в центре всех программ и решений по развитию страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

«Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов и решений», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что представленные на форуме инициативы касаются важных для граждан сфер. Среди них — здравоохранение, поддержка семей с детьми и развитие молодежных проектов.

Президент также призвал организаторов форума, Агентство стратегических инициатив, разработать дополнительные стимулы для бизнеса, который вкладывается в социальные и образовательные проекты — в развитие школ, поликлиник, спортивной и молодежной инфраструктуры.

По словам Путина, наиболее важные предложения участников форума будут направлены правительству, министерствам и ведомствам для дальнейшей работы.

Кроме того, глава государства поздравил команду агентства с 15-летием со дня создания и поблагодарил сотрудников за работу, отметив, что их идеи помогают создавать новые точки роста для отраслей и регионов.

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