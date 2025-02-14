Нелегитимного лидера Украины спросили про отказ от членства в НАТО и готовность смириться с потерей территорий.

Президент* Украины Владимир Зеленский распереживался после вопроса о потере территорий и отказе Незалежной в членстве НАТО, а после в очередной раз дал повод общественности заподозрить его в употреблении наркотических средств. На пресс-конференции в Мюнхене нелегитимный лидер страны начал таращить глаза, морщиться и странно дергать головой.

Кадры быстро разлетелись по сети, мгновенно сделав Зеленского объектом для всеобщих насмешек. А все дело в том, что его напугал простой вопрос. В ходе пресс-подхода журналисты поинтересовались о возможности уступок со стороны Украины для урегулирования ситуации на мировой арене.

Во время высказывания журналиста сам Владимир Зеленский пил воду из стакана. Сразу после он начал нервно дергать плечом и головой, надувать губы, гримасничать. Также он постоянно дотрагивался до носа и шмыгал им.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский потребовал у НАТО полтора миллиона военных, если Украину не примут в альянс.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти