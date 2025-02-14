«Зефир с металлом»: Роспотребнадзор начал проверку опасных сладостей

В десерте, купленном в одном из магазинов сети «Вкусвилл», нашли металлическую стружку.

Московское управление Роспотребнадзора начало проверку по факту продажи в столичном магазине сети «Вкусвилл» зефира с металлической стружкой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в ходе выездного обследования магазина на Беломорской улице в продаже насчитали четыре упаковки зефира из той партии, в которой ранее нашли металл. Реализация продукции, изготовленной 31 января 2025 года, приостановлена.

Кроме того, у руководства «Вкусвилл» были запрошены пояснения и дополнительные данные, необходимые для предотвращения дальнейшей реализации, предположительно, недоброкачественной продукции.

Также информация была направлена в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области для принятия мер в отношении изготовителя.

В декабре прошлого года «Вкусвилл» приостановила продажу и поставки пельменей «Мясное ассорти» от ООО «Чали». Это произошло после того, как специалисты Роспотребнадзора выявили сальмонеллу в данной продукции. Как выяснилось, в конце ноября жительница Москвы купила пельмени, употребление которых вызвало у ее малолетних детей повышение температуры и рвоту. Экспертиза показала наличие в продукции опасных бактерий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол» после жалоб потребителей на ее зефир.