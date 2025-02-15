Боль и разочарование: простила ли супруга рэпера Natan измены мужа

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Супруга рэпера Natan простила ему многочисленные публичные измены

Боль и разочарование: простила ли супруга рэпера Natan измены мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ей все еще тяжело смириться с болью.

Супруга музыканта Natan призналась, что не потеряла веру в любовь даже несмотря на публичные измены мужа. Об этом пишет издание StarHit.

Прошедший 2024 год стал настоящим испытанием для супруги известного рэпера Анастасии Шевцовой. Вся страна стала свидетелями того, как ее благоверный изменил ей сразу с двумя девушками подряд — певицей Бьянкой и блогером Лерчек. Шевцова долго хранила молчание, однако в честь дня всех влюбленных она все-таки решилась на чистосердечное признание.

«Я не потеряла веру в любовь, несмотря на все пережитые трудности. Мой опыт не определяет меня, он лишь показывает, чему я могу научиться. Каждое испытание — это урок, который помогает нам расти. Мы можем извлекать ценный опыт из боли и разочарования, а не позволять им управлять нашей жизнью», — поделилась мудрыми словами девушка.

Она также рассказала, что простила неверного мужа и отпустила его измены, но ей еще предстоит справиться с болью, которая продолжает преследовать ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN презентовал совместный с Мизулиной клип.

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