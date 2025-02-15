Многоэтапная схема: раскрыт замысел мошенников с поликлиниками и «Госуслугами»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

МВД: не следует передавать данные для входа в кабинет «Госуслуг» медработникам

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с поликлиникой и «Госуслугами»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Аферисты называются сотрудниками медицинского учреждения и требуют код для доступа в личный профиль.

По обновленной схеме злоумышленники говорят от лица работников поликлиники и технической поддержки «Госуслуг». Об этом стало известно от пресс-службы управления МВД по организации борьбы с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фейковые специалисты из поликлиники, техподдержки „Госуслуг“ и Росфинмониторинга», — написано в официальном документе.

По информации ведомства, аферисты при контакте с жертвой называются персоналом поликлиники и запрашивают специальный код из сообщений для доступа в личный кабинет, который никому нельзя разглашать. Данное действие они проворачивают, прикрываясь записью на прием или медицинским осмотром. После возможности попасть в пользовательский кабинет, мошенники направляют заявки на оформление кредитов в банки или микрофинансовые организации (МФО).

В дальнейшем жертва получает уведомления о проведенных операциях. Тогда человек, продиктовавший личные сведения, понимает, что кабинет взломали. В момент осознания потерпевшим ситуации аферисты отправляют номер поддельной службы по работе с клиентами от «Госуслуг». Они заявляют о том, что был зафиксирован взлом и предлагают отправить обращение в «Росфинмониторинг» для того, чтобы не лишиться средств.

Злоумышленники также уверяют, что для приостановки переброски денег через счета жертвы и защиты от махинаций нужно оформить заявление.

После получения согласия мошенники направляют образец в формате Word, попавшимся на крючок пользователям, и просят добавить к «документу» снимки банковской карты с обеих сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минздрав предложил наладить систему электронного прикрепления к поликлиникам.

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