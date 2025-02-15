Минздрав предложил наладить систему электронного прикрепления к поликлиникам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Минздрав предложил ввести электронное прикрепление к поликлиникам по всей России

Минздрав предложил наладить систему электронного прикрепления к поликлиникам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Воспользоваться услугой можно будет из любого уголка страны.

Минздрав РФ предложил добавить на «Госуслуги» новую функцию: электронное прикрепление к поликлинике во всех регионах России. Ознакомиться с приказом ведомства можно на портале нормативных правовых актов.

Перед тем, как подать заявление на прикрепление к поликлинике, его будет необходимо подписать электронной подписью. Получить услугу можно будет через личный кабинет «Госуслуг», потребуется указать серию и номер паспорта, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Если необходимо прикрепить к поликлинике ребенка возрастом младше 14 лет, вместо паспортных данных указываются информация о свидетельстве о рождении. Услугу можно будет получить и в офлайн-формате. В любом случае, срок рассмотрения обращения — два рабочих дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минздрав назвал точную причину гибели отравившихся детей в Красноярском крае. Специалисты установили ее с помощью судебно-химической экспертизы биологических объектов детей. В них были обнаружены компоненты инсектицидного средства. Смерть детей наступила в результате острого отравления им.

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