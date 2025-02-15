«Мы не воюем с Россией»: в Мюнхене началась крупная акция протеста против НАТО

Масштабная демонстрация против проходящей в городе конференции по безопасности и НАТО началась в Мюнхене. Об этом сообщила немецкая газета Junge Welt в соцсети X.

На записи видны толпы митингующих с плакатами, надписи на которых гласят: «Главный враг — в нашей собственной стране», «Мы не воюем с Россией».

Протестующие отметили, что политика стран Запада по империалистическому делению мира спровоцировала огромное количество конфликтов. Помимо этого, власти ФРГ проводят милитаризацию страны, немцы же выступают за проведение мирной политики, в частности, против размещения на территории страны американских ракет.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии с 14 по 16 февраля. Россия не участвует в мероприятии с 2022 года.

Ранее в этот день Associated Press сообщило, что группа политических элит из европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, втайне разрабатывает план отправки войск на Украину. Отмечается, что они все больше обеспокоенных тем, что приоритеты безопасности США лежат в других областях.

В основу их плана, как сообщает агентство, легло предложение французского лидера Эммануэля Макрона о создании европейских стран, которые будут готовы отправить свои войска на Украину в случае необходимости.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Эстонии Ханно Певкур отмечал, что, несмотря на слухи и ведущиеся дискуссии, европейским союзникам важно понять, как будет выглядеть линия соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать какие-либо планы. По его словам, все зависит от результатов российско-украинских переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии могут объявить режим чрезвычайной ситуации после выборов с целью продолжения финансирования Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.