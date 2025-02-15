«Очень взрослая публика»: организатор мероприятия в «Савой» о прошедшем на вечеринке рейде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 75 0

Организатор вечеринки в гостинице Sаvоу Королев: мероприятие было посвящено Дню святого Валентина

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Мероприятие, на котором силовики нашли белый порошок, он назвал «респектабельным» музыкально-светским ужином, переходящим в танцы до утра.

Организатор мероприятия в "Савой" Кирилл Королев прокомментировал 5-tv.ru прошедший рейд на вечеринку. Он отметил, что мероприятие было организовано в честь Дня святого Валентина, аморальных целей не подразумевалось. Однако в сердечной концепции вечеринки заподозрили «совсем другое».

«У нас взрослая очень публика. Фактически (организуются. — прим. ред.) музыкальные светские мероприятия, ужин, переходящий в танцевальную программу с электронной музыкой», — отметил Королев.

Он также добавил, что у владельца найденного на переднем кресле оружия имеется на него разрешение. Сообщается, что оно принадлежит кому-то из охранников.

Минувшей ночью в одну из гостиниц Москвы, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина, нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские проверили документы у гостей мероприятия. В ходе рейда в гостинице обнаружили пакетики с неустановленным белым веществом. А в автомобиле, припаркованном у здания, нашли огнестрельное оружие.

Посетившая мероприятие Ирина Хакамада невнятно разговаривала и странно вела себя. Давать какие-либо комментарии отказалась, лишь заявила, что «любовь — это исповедь Христа».

Интервью с организатором вечеринки в гостинице «Савой» смотрите в программе «Главное» Пятого канала, выпуск которой выйдет в эфир в воскресенье, 16 февраля, в 00:00 мск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики накрыли подпольное казино в Петербурге.

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«Очень взрослая публика»: организатор мероприятия в «Савой» о прошедшем на вечеринке рейде

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