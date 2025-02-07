Никаких больше вечеринок: подпольное казино накрыли в Петербурге

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Подпольное казино накрыли в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Руслан Кривобок; 5-tv.ru

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Его устроили в одной из квартир в Петроградском районе.

Подпольное казино нашли в Петербурге. Мини Лас-Вегас устроили в одной из квартир в Петроградском районе.

Там как-то уместили восемь игровых автоматов и 15 компьютеров. Когда туда зашли полицейские, трое игроков поначалу на них даже внимания не обратили — слишком увлеченно делали ставки.

Всех доставили для разбирательства в полицию. Любителей азартных игр после беседы отпустили.

Троих администраторов, которые присматривали за игроками в зале, задержали для допроса. Сейчас полицейские выясняют масштабы незаконного бизнеса и ищут его организаторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге накрыли публичный дом, который размещался при отеле. Туда нанимали сотрудниц по конкурсу — сначала они должны были пройти обучающий курс. Теорию объясняли в специальном Telegram-канале.

После удачной сдачи экзамена девушкам обещали зарплату — 150 тысяч рублей. Работали по 48 часов в неделю. С каждого клиента брали в среднем по 16 тысяч рублей.

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