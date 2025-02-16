«Ношу отечественное»: Захарова опровергла информацию о своем шопинге в Дубае

Захарова призвала Corriere della Sera опровергнуть новости о ее шоппинге в ОАЭ
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Представитель МИД РФ не отрицает, что ей приходилось бывать в ОАЭ. Она находилась там в составе официальных делегаций.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала итальянскую газету Corriere della Sera признать, что новость о ее шопинге в Дубае — фейк.
«Надеюсь, у вас хватит мужества признать публикацию фейком и разместить опровержение», — написала Захарова.
Представитель МИД РФ не отрицает, что ей приходилось бывать в Дубае. Она находилась там в составе официальных делегаций. Мария Захарова подчеркнула, что носит только российские бренды и не покупает одежду за пределами своей страны — ни в Италии, ни в каком-либо другом государстве.
Мария Захарова стремится поддерживать российских производителей, а потому выбор отечественных товаров — принцип. Она придерживается его с момента введения санкций против России в 2014 году.
Вместе с тем, официальный представитель МИД РФ выразила благодарность главному редактору газеты Лучано Фонтана за то, что одежду российских производителей в газете назвали супербрендами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова отреагировала на слова генсека НАТО.
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