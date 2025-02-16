Украину не пригласили на переговоры США и России в Саудовской Аравии

Вероятно, встреча мировых лидеров состоится в конце февраля.

Украина не получила приглашения на грядущие переговоры Соединенных Штатов и России в Саудовской Аравии. Об этом рассказала журналистка телеканала Fox News Нана Саджая на своей странице в социальной сети Х.

«Украинская сторона не была приглашена и не информирована о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии», — написала она.

Журналистка уверяет, что информацию она получила от «высокопоставленного украинского представителя».

Встреча представителей России, США и Украины в Саудовской Аравии была анонсирована Дональдом Трампом 13 февраля. Спустя несколько дней агентство Bloomberg, сославшись на источник, заявило, что переговоры состоятся в конце февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что специальный посланник США по Украине Кит Келлог резко пресек критику Европы относительно диалога лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Политик назвал его полезным.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти