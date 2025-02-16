«Должны разговаривать»: Келлог отверг критику западных стран по поводу звонка Трампа Путину

Политик считает, что исключать некоторых участников процесса неверно.

Специальный посланник США по Украине Кит Келлог резко пресек критику Европы относительно диалога лидера США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Политик назвал его полезным.

«Это очень хорошо, учитывая, что Байден не звонил Путину три года», — объяснил он свою позицию, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

Келлог посчитал, что необходимо не исключать из цепочки взаимодействий и другие стороны украинского конфликта.

«Неважно, нравится вам или нет, но факт в том, что вы должны разговаривать», — сказал он.

До этого Келлог заявлял, что собирается привлечь к переговорам всех участников, заинтересованных в урегулировании ситуации, за несколько последующих месяцев.

В среду, 12 февраля, Путин и Трамп провели разговор по телефону, который длился полтора часа. Во время делового общения главы государств обсудили конфликт на Украине, отношения Москвы с Вашингтоном в сфере экономики, урегулирование положения на Ближнем Востоке и ядерную программу Ирана. Также Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.

Президент Соединенных Штатов объявил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Днем позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль разделяет такую позицию, и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд будет рассмотрена как возможное мест встречи, так как оба президента поддерживают контакт с наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В МИД сообщили, что Саудовская Аравия приветствует проведения переговоров глав на своей территории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США.