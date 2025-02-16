Крупная авария: в Мали на золотом руднике погибли не менее 48 человек

Данный рудник эксплуатировался незаконно.

На незаконно функционирующем руднике по добыче золота, расположенном в западной части Республики Мали, погибли не менее 48 человек. О страшной трагедии сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на источники.

Из публикации издания следует, что инцидент случился в субботу 15 февраля. На данный момент уточняется, что люди попали под обрушение. Точное количество жертв все еще неизвестно. Подробности происшествия пока не раскрыты.

До этого трагичного инцидента 9 января в провинции Белуджистан Пакистана фиксировался взрыв в угольной шахте, в следствии чего не менее 12 человек были замурованы под землей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли под обрушениями в калийной шахте в Соликамске. На месте была создана комиссия, чтобы расследовать причины несчастного случая. Во время трагедии проходили плановые работы. Отслоения наростов соли нанесли сотрудникам несовместимые с жизнью травмы.