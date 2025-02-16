То, как воспринимается украинский конфликт на Украине, в США и в России, объясняет, почему так трудно найти общий язык. Для Вашингтона это очередная прокси-площадка противодействия Москве. Так было во Вьетнаме, Корее, Афганистане. Можно подставить любую другую страну.

Для нас боевые действия идут на нашей земле. Так и в Конституции записано, и в учебниках истории. Там, где наши отцы и деды, а до них прадеды и так на поколения в века проливали кровь.

Для Зеленского и его команды конфликт — это проект, из которого можно извлечь выгоду. Поэтому и согласились просто воевать до последнего украинца, при этом «менеджеры» лично застрахованы. Им обеспечено теплое место, как Залужному, Кулебе, Резникову. И вот Зеленский в проекте делает новый шаг — в украинскую армию начали набирать сразу после школы.

Специальная программа «18-24», как ясно из названия, нацелена на тех, кого раньше мобилизацией не трогали. Рекламу запустили красивую: юношам предлагают бонус — до двух миллионов гривен, это примерно шесть миллионов рублей к зарплате, службу всего год, а потом можно ехать за границу, можно ипотеку взять под 0%. Тем, кто доживет. Набирают лишь в шесть боевых бригад, те, которые все эти годы на передке.

Как мы понимаем, отношение к таким ВИП-воякам будет у тех, кто уже давно сражается, будет соответствующим. «Избранных» будут бросать в бой первыми. Так что этот «льготный контракт» для юношей — это билет в один конец. Но для Зеленского — это лишь очередной актив, который обменивают на что-то, в данном случае — на время, что он лично находится у власти.

Зеленский готов поменяться и территориями. Впервые в открытую он объяснил замысел вторжения в Курскую область. Трудно предположить, на что он рассчитывает. Ответ Кремля понятен, предсказуем: враг будет разбит, курские районы освобождены, обмен не обсуждается.

Для нас это не территория, это наша земля. И те люди, что на ней живут — это не население, это — наши граждане. И те парни, что их защищают — это наши бойцы.

Свое особое отношение к участникам СВО в очередной раз продемонстрировал президент лично, когда обсуждал развитие Брянской области, тоже серьезно пострадавшей от постоянных обстрелов со стороны Украины.

«Область постоянно подвергается атакам со стороны вооружённых формирований Украины. Только за январь было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Особое внимание тем, кто уже вернулся со специальной военной операции. Ими сегодня занимается фонд „Защитники Отечества“. Вместе с главами муниципальных образований мы оказываем полную социальную поддержку, медицинскую, помощь в адаптации и трудоустройстве», — заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Александр Васильевич, у вас работа идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи. Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку», — заявил президент РФ Владимир Путин.