Продуктивность, мотивация и поддержка: чем полезны служебные романы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Психолог Лысенко: служебные романы повышают продуктивность и мотивацию

Психолог призвала не бояться служебных романов

Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

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Стоит забыть о предрассудках касательно отношений на работе, ведь в них гораздо больше плюсов, чем минусов.

Служебные романы способны укрепить командный дух, дарят поддержку и понимание, а также повышают мотивацию и продуктивность. Об этом рассказала практикующий психолог Любовь Лысенко в беседе с Газета.ру.

«Если человек работает с вами в одной компании, то он поймет профессиональный юмор, ваши профессиональные сложности, а может и разделит общую цель — компании стараются объединять людей с одинаковыми ценностями. Происходит словно разговор на одном языке, что способствует более глубокому уровню доверия и поддержки», — объяснила эксперт.

Она добавила, что люди, влюбляясь, вдохновляют друг друга. Снижается активность префронтальной коры мозга, которая отвечает за логическое мышление, рациональность и точность. Вследствие этого влюбленные не страшатся препятствий и трудностей. Они способны делится счастьем с окружающими, а это создает благоприятные условия труда.

Кроме того, служебные романы могут повысить продуктивность и мотивацию. Людям хочется быть лучшей версией себя в глазах любимого человека, а потому они растут личностно и профессионально. Часто случается, что отношения на работе влекут за собой новые достижения, повышение квалификации и инициативу к участию в жизни компании.

«У меня есть случай в практике, когда подчиненный добился расположения начальницы, заполучив проект, на который уже компания не надеялась. Итог такого героического поступка — крепкий брак и двое детей», — поделилась психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как начальство относится к служебным романам.

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