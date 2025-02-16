Появились фото из квартиры в Петербурге, где умер ребенок противников медицины

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 1 509 0

В квартире в Петербурге, где умер шестилетний мальчик, была антисанитария

В доме умершего от «самолечения» ребенка была свалка

Фото: 5-tv.ru

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Семья не следила за условиями жизни сына.

Родители, у которых в Петербурге умер шестилетний сын, не заботились не только о нем, но и о порядке дома. Фотографии появились в распоряжении 5-tv.ru.

Вместе с детскими вещами в помещении в одном из садоводчеств Красносельского района хранились старые тазы, надувные круги, техническое оборудование и даже грязные овощи в коробках. Подобное обращение с планированием пространства не соответствует санитарным нормам и не может способствовать укреплению здоровья ребенка.

Фото: 5-tv.ru

На текущий момент прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга отслеживает ход уголовного дела. Оно было возбуждено по факту игнорирования отцом из-за недоверия врачам критического состояния сына, страдавшего невралгией. Прибывшим в последний момент врачам спасти пациента уже не удалось. Виновникам вменяется статья о причинении смерти по неосторожности.

Следствие по делу продолжается для выяснения подробностей инцидента. О результатах специалисты сообщат позднее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности гибели ребенка из семьи петербуржцев, занимающихся самолечением, и других случаях смерти детей по вине родственников.

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