«Меня убили, вызовите скорую»: мужчину ударили ножом в грудь у дома в Петербурге
Житель Петербурга получил удар ножом в грудь от знакомого под окнами жилого дома
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Ревность стала причиной конфликта, который закончился для одного из участников тяжелым ранением.
Житель Петербурга получил удар ножом в грудь под окнами жилого дома. Громкое выяснение отношений между двумя мужчинами на улице Композиторов попало в объективы камер видеонаблюдения, эти кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Напавший не задержался на месте происшествия, а шокированный пострадавший стал звать на помощь прохожих.
«Меня убили, пожалуйста, вызовите скорую, прошу! Он меня убил, у меня пробита артерия!» — кричал он.
По данным источника 5-tv.ru, участники конфликта были знакомы — вместе вышли из квартиры и начали ссориться возле подъезда, после чего один из них достал нож. Предположительно, почвой для разборок стала ревность. Мужчина был возмущен вниманием, проявленным к его сожительнице.
На улице было еще светло, когда произошла стычка, приятелей не смущало, что вокруг были люди, мимо проезжали машины, в ходе перебранки прозвучали угрозы расправы, а потом — атака. Медики прибыли к пострадавшему быстро, его госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, 34-летний капитан полиции погиб при задержании вооруженного преступника в Ярославле.
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