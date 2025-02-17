«Мы много раз говорили»: дедушка умершего в Петербурге мальчика о его здоровье

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Дедушка умершего в Петербурге мальчика рассказал о его слабом сердце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Родители шестилетнего ребенка отрицают традиционную медицину, и за помощью медиков они никогда не обращались.

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти шестилетнего мальчика. По одной из версий, ребенок мог стать жертвой собственных родителей.

Мальчик долго страдал от болей, но мать с отцом не обращались к врачам, а вместо лекарств давали сыну травяные настои. Родители вызвали скорую помощь, лишь когда мальчик перестал дышать. Приехавшие медики не смогли спасти ребенка.

Как заявил «Известиям» дедушка погибшего мальчика, у ребенка были проблемы со здоровьем, однако они не связаны с эпилепсией, как ранее предположили некоторые СМИ.

«Да не было у него никаких припадков. У него сердце было слабое. А насчет припадков — не знаю, не было особо такого. Если бы было что-то серьезное, мы продавили бы врача. Хотя мы много раз говорили: „Сходите, обследуйте ребенка“. Но ответ был простой: „Будем наблюдать“. Вот донаблюдались», — говорит дедушка погибшего мальчика Кирилл Иконенко.

По словам дедушки, родители не слушали советов старших родственников и занимались самолечением. В семье также не употребляли мясо.

На этих кадрах из дома видно, что предпочитали в основном растительные продукты. Сейчас родители проходят по делу как подозреваемые, статья — «Причинение смерти по неосторожности».

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