Обманутые заказчики: больше 200 семей не могут въехать в свои дома

Пострадавшие просто остались без крыши над головой из-за недобросовестного застройщика.

Сотни семей в Челябинской области и Башкирии остались без крыши над головой из-за строительной компании. Люди, оформившие кредиты и вложившие средства материнского капитала, вместо долгожданных домов получили недострой. Директор фирмы скрывается, а клиенты начали распродавать имущество, чтобы на свои деньги завершить строительство. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков разбирался в ситуации.

«Мы уже должны были жить в этом доме. 30 октября нам должны были сдать полностью готовый дом», — рассказывает пострадавшая Олеся Швед.

Этот деревянный коттедж для Александра и Олеси строительная компания из Уфы обещала собрать за 180 дней. Молодожены поверили, подписали договор и влезли в ипотеку. Но как только банк перевел четыре миллиона на счет застройщика, работы на участке остановились, а директор фирмы перестал выходить на связь.

«На данный момент мы выложили продавать все свое имущество, чтобы достроить дом и предоставить его банку. Иначе у нас возрастет ставка, которую мы не сможем потянуть. И что тогда делать?» — рассказывает пострадавшая Олеся Швед.

Оказалось, по вине компании «УфаХаус» — она же ООО «Грандстрой» — без обещанного жилья остались около двухсот семей в Башкирии и Челябинской области. Ситуация у всех похожая: вложили в стройку все накопления, материнский капитал, семейную ипотеку, но до новоселья так и не дошло.

«После перевода второго транша 31 июля — у нас работ больше не производилось. Мы им отдали 2,5 миллиона денег, и, я считаю, что он их украл просто», — рассказывает пострадавший Александр Окунев.

Вместо частных домов предпринимателю Александру Давлетову удалось построить классическую финансовую пирамиду. Почти все пострадавшие заключили договор в 2024-м. Семья Федеряевых подписала бумаги в феврале, и дом доделали почти полностью.

«Около 700 тысяч нам обойдется отопление, но это еще наши хотелки», — рассказывает пострадавшая Татьяна Федеряева.

Тем, кто связался с фирмой весной — повезло существенно меньше. Работы на этом участке остановились еще в сентябре прошлого года. Строители уехали, бросив часть оборудования, а дом, где по документам уже должна проживать молодая семья, готов лишь на 30%. И кроме стен здесь нет ничего: ни окон, ни перегородок, ни крыши над головой.

Остановку работ застройщик поначалу объяснял неким внутренним аудитом, а затем перестал отвечать на сообщения и съехал из арендованного офиса. После нашего звонка Давлетов вновь вышел на связь с обманутыми клиентами.

«Один из вариантов — посадить меня в тюрьму, и все довольны. Второй вариант — я просто потерялся, телефон выключил, вы меня не знаете, я вас не знаю. Третий вариант — забрать заявления и решить вопрос, чтобы продолжить строительство», — говорит директор ООО «УфаХаус» Александр Давлетов.

Вот только денег на самостоятельную стройку, да еще по текущим ценам, у людей уже не осталось. А если готовый дом не передать вовремя в залог банку, платеж по ипотеке взлетит с 20 до 100 тысяч.

«Нужно зафиксировать свои претензии, обратившись в судебную инстанцию. Как правило, стройка прекращается именно по причине банкротства юридического лица, потому что у них не хватает денежных средств на завершение строительства. И вот тогда уже после продажи и реализации всего имущества застройщика денежные средства имеют шанс получить только те, кто включился в реестр кредиторов», — говорит юрист Елена Рудакова.

Пострадавшие уже готовят коллективный иск в суд, а полиция возбудила уголовное дело. Правда, найти и допросить застройщика Давлетова пока не удается — он объявлен в розыск.