Электронное сердце: как ИИ помогает россиянам в любовных делах

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Газета.ру: для признаний в любви 7% россиян используют нейросеть

Электронное сердце: сколько россиян признается в любви при помощи нейросети

Фото: 5-tv.ru

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Тех, кто никогда не использовал искусственный интеллект, с каждым днем становится все меньше. А помогает он в самых разных областях жизни.

Для признания в любви 7% россиян используют сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) тексты. Об этом написало издание Газета.ру со ссылкой на опрос.

В исследовании принимало участие три тысячи человек в возрасте от 18 до 55 лет. По результатам опроса — каждый пятнадцатый, то есть 7% россиян, использует ИИ для признания в любви, разговора с начальником или речи перед негативно настроенной аудиторией.

Немного меньше половины — 43% опрошенных применяют нейросети для создания рекламного контента, 38% генерируют поздравительные тексты, и лишь 12% используют эту технологию в учебных целях.

Из всех опрошенных 46% хорошо знакомы с ИИ. Слышали про нейросети 36%. В сравнении с прошлым годом количество активных пользователей увеличилось в два раза. Значительно сократилось и число тех, кто никогда не слышал о такого рода технологиях: с 44% до 18%.

Всего 9% респондентов признались, что умеют распознавать тексты, написанные ИИ. Половина из них выделяет в особенности нейросети — водянистость изложения с абстрактными формулировками. Немного меньше четверти узнают сгенерированный контент за счет логических ошибок и противоречий. Некоторые отмечали, что испытывают дискомфорт и тревогу, когда читают тексты под авторством ИИ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким будет поколение, родившееся после появления ИИ.

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