«Посвящена моей Родине»: певец Серж выпустил патриотическую песню «Россия»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 72 0

Певец Серж выпустил патриотическую песню «Россия»

«Посвящена моей Родине»: певец Серж выпустил патриотическую песню «Россия»

Фото: Telegram/СЕРЖ/sergesinger

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Автором музыки к композиции стал Руслан Алехно.

Поэт и певец Серж выпустил патриотическую песню «Россия», которую посвятил своей Родине. Об этом молодой автор песен сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Telegram/СЕРЖ/sergesinger

Он отметил, что в Российской Федерации 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества, по поручению президента государства Владимира Путина.

«Для меня большая честь представить свою новую работу именно в этот год накануне одного из главных государственных праздников нашей страны, который так и называется — День защитника Отечества», — поделился в посте музыкант.

Автором музыки к композиции стал заслуженный артист Белоруссии Руслан Алехно. Песню можно прослушать на всех площадках России. Ранее в январе они вместе представили песню «Мой друг» про настоящее мужское товарищество.

Ранее 5-tv.ru поделился трогательными кадрами, как музыкант ST выступил перед российскими военными в зоне СВО.

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