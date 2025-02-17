Сложная клиническая картина: Папа Римский вынужден оставаться в больнице

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Ватикан: Папа Римский останется в больнице, клиническая картина сложная

Госпитализированный с бронхитом Папа Римский пока останется в больнице

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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В каком состоянии находится Франциск?

Госпитализированный в пятницу, 14 февраля, с бронхитом папа Римский Франциск пока остается в больнице. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Все проведенные на сегодня исследования указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватного больничного лечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проведенных тестов выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей, и это потребовало изменения подхода к лечению.

На днях 88-летний Франциск был госпитализирован в больницу Университета Агостино Джемелли в Риме. Как сообщили в Ватикане, понтифик попал под наблюдение врачей из-за поразившего его бронхита, а также в связи с необходимостью пройти некоторые необходимые диагностические тесты.

О болезни Папы Римского стало известно на прошлой неделе — несмотря на плохое самочувствие, он продолжал проводить ежедневные аудиенции на открытом воздухе, чем усугубил свое самочувствие.

Проблемы с легкими преследуют понтифика на протяжении всей жизни, так как в молодости он перенес операцию по удалению части одного из них.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Папа Римский призвал Европу снять санкции с России.

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