Суд арестовал недвижимость Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Мера коснулась зданий, земельных участков и нежилых помещений.

Суд арестовал недвижимость Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Арбитражный суд Москвы арестовал недвижимость блогера Елены Блиновской в трех регионах. Эти данные следуют из материалов инстанции.

Арестована недвижимость «королевы марафонов», находящаяся в Москве, Подмосковье и Крыму. В частности, речь идет о земельном участке в Истринском районе, здании в дачном поселке «Миллениум парк» в городском округе Истра, трех помещениях на ул. Серпуховский вал в Москве, а также земельном участке в Ялте.

Вместе с тем арестованы автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus. Их стоимость составляет более 23 миллионов рублей и около 25 миллионов рублей соответственно.

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Уголовное дело против Блиновской

В апреле 2023 года общественность узнала о ситуации, связанной с Еленой Блиновской, известной как «королева марафонов». Блогер попыталась покинуть территорию России и скрыться в Белоруссии, однако была задержана. При ней были найдены билеты в Казахстан.

В отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, она применяла схему дробления бизнеса и не выплатила налоги за период с 2019 по 2021 год на сумму около 900 миллионов рублей.

Суд продлил срок содержания под стражей Елены Блиновской до 2 мая 2025 года. Адвокаты уже давно планировали реализовать часть имущества блогера, чтобы покрыть ее задолженность перед государством. Часть средств уже была выплачена.

Например, в начале октября 2024 года стало известно о продаже квартиры Елены Блиновской в жилом комплексе «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, по всей видимости, сумма долгов превышает сумму имеющихся у нее активов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продолжит рассмотрение дела блогера Блиновской 27 февраля.

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