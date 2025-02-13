Адвокат Блиновской назвала запрошенное наказание суровым и несправедливым

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 40 0

Сторона обвинения просит для «королевы марафонов» шесть лет тюрьмы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталья Сальникова заявила, что запрошенное обвинением наказание является суровым и несправедливым. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на выходе из суда после очередного слушания по делу «королевы марафонов».

По словам юриста, хоть предлагаемое прокурором наказание в виде шести лет лишения свободы и выглядит несоразмерным совершенному преступлению, однако публичный статус Блиновской и широкая огласка уголовного дела тут не играют никакой роли.

«Закон не разграничивает публичного человека и непубличного. Поэтому, если санкции статьи предусматривают такое суровое наказание, как думает прокурор, то какая разница, публичный человек или непубличный?» — считает адвокат.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Помимо лишения свободы прокурор просит назначить блогеру штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд продолжит рассмотрение дела блогера Блиновской 27 февраля.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
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