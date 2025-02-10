Момент нападения троих мужчин на полицейского в Дагестане попал на видео

Группа мужчин напала на полицейского в Дагестане. Видео с этим моментом имеется в распоряжении 5-tv.ru.

Трое мужчин повалили правоохранителя на землю и стали его избивать руками и ногами. В какой-то момент один из нападавших забрал у него пистолет. Дальнейшие действия злоумышленников на камеру видеонаблюдения не попали. Однако пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по республике в Telegram-канале сообщила, что один из мужчин выстрелил в полицейского по меньшей мере восемь раз.

После этого нападавшие скрылись. Однако правоохранители к настоящему моменту задержали подозреваемых. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

До этого суд в Дагестане арестовал семерых подозреваемых в подготовке теракта. В декабре 2024 года ФСБ совместно с МВД задержала 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. В ходе обысков у них нашли стрелковое оружие, две самодельные бомбы мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления взрывных устройств, 20 мешков с аммиачной селитрой и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что капитан полиции Анатолий Тутынин погиб при задержании мужчины в Ярославле. Злоумышленник был вооружен и не собирался сдаваться. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.