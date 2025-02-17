Президент США также заявил, что не видит угрозы НАТО со стороны России, о которой постоянно ноет Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы НАТО со стороны России. По сути, развенчав идею некой русской угрозы, которую продвигал коллективный Запад, продолжая спонсирование режима в Киеве. Также он рассказал о контактах с Москвой и возможных переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы можем встретиться очень скоро. Посмотрим, как все будет. Но некоторые консультации идут уже прямо сейчас», — сообщил лидер Штатов.

Также Трамп добавил, что Зеленский будет вовлечен в урегулирование. Но не уточнил, на каком этапе.

В то же время, как заявил спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, делегация США прибыла в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией в ближайшие дни. При этом главу* киевского режима на них, похоже, никто не пригласил.

О том, что именно Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Старт переговорному процессу дал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 12 февраля. Российский лидер также не раз отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть устранение первопричин кризиса и долгосрочный мир.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.