«Жизнь закаляет»: Влад Лисовец прокомментировал новости о своем диагнозе

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 1 013 0

Стилист Лисовец подтвердил, что заболел раком

«Жизнь закаляет»: Влад Лисовец прокомментировал новости о смертельном диагнозе

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Стилист призвал регулярно проходить медицинские обследования.

Стилист Влад Лисоцев подтвердил информацию о том, что болен раком. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо», — постарался успокоить подписчиков Лисовец.

Стилист поблагодарил всех за «пиар» и добавил, что ничего не изменилось, потому что он чем-нибудь да болел — почти всю жизнь.

«У меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенес с детства, очень большой», — поделился он необычным фактом из биографии.

Судя по тону публикации, Лисовец старается поддерживать хорошее настроение и не сдается. Причиной своего настроя сам стилист называет сильную отечественную медицину и лекарства, которые «все лечат».

«Врачи сделают все возможное, чтобы вы были здоровы, правда, если вы не запустили себя», — подытожил стилист.

Он посоветовал как можно чаще обращаться к врачам при недомоганиях и прислушиваться к организму — особенно тем, в чьих семьях прежде диагностировались хронические заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Влад Лисовец переживал кризис среднего возраста.

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«Жизнь закаляет»: Влад Лисовец прокомментировал новости о своем диагнозе

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