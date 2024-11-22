«Понял, что изнашиваюсь»: Влад Лисовец рассказал о пережитом кризисе 40 лет

В жизни знаменитости произошли события, которые заставили его взглянуть на свою жизнь под другим углом.

Стилист Влад Лисовец тяжело переживал кризис, который настиг его в 40 лет. Об этом он рассказал в программе на YouTube-канале «Модный подкаст».

По словам знаменитости, из-за кризиса он перестал сниматься на телевидение, забросил карьеру и захотел больше свободы.

«Для меня это не было работой, но в 40 лет стало ей. Мне было тяжело. Я просто понял, что изнашиваюсь. Я помню, что смотрел один из последних эфиров и словил свой пустой взгляд. Я помню, что смотрел один из последних эфиров и словил свой пустой взгляд. А все знают, что 40 лет — это серьезный кризис у мужчин, очень тяжелый», — вспомнил Лисовец.

Также звезду подкосила трагедия — ушел из жизни его отец. Это стало настоящим ударом. Хотя отношения с родителем, как признается стилист, были непростыми. Папа ушел из семьи, когда сыну было всего десять лет. Лисовец долго обижался, и, только повзрослев, понял, что в жизни не все так просто, как кажется в детстве.

Все это подтолкнуло знаменитость взглянуть на свою жизнь под другим углом.

«Все так совпало… Я осознал, что надо что-то менять. Хочется жить свободно, а формат всегда загоняет тебя в кольцо, и ты не можешь быть другим, а мне очень хотелось быть разным», — добавил он.

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