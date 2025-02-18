«Мода травить соотечественников»: Люся Чеботина ответила на обвинения в плагиате

Певица Люся Чеботина в очередной раз переживает нападки хейтеров. В соцсетях только ленивый не высказывается о ее творчестве и стиле, причем зачастую негативно. Особого внимания удостаиваются наряды артистки, которые, по мнению подписчиков, скопированы с выходов на красные дорожки мировых знаменитостей. Так, в одном из завирусившихся роликов исполнительницу обвинили в подражании американской коллеге Тейлор Свифт.

Чеботина не удержалась и прокомментировала атаку. Она отметила, что когда видит подобные сравнения, завидует их авторам. Судя по всему, у этих людей много свободного времени на сбор визуального ряда, монтаж и едкие эпитеты. На самом же деле, считает певица, звезды и не только они регулярно одеваются похожим образом. И речь не только о современных артистах — схожие ситуации «у кого только не встречались за такое огромное количество лет существования поп-индустрии».

Исполнительница заметила, что не только она и Тейлор Свифт надевали почти одинаковые платья. В подобном наряде выходила на сцену и легендарная Тина Тернер, чей пик карьеры пришелся на середину 80-х. Более того, Чеботина привела пример, когда именно Свифт «скопировала» ее образ. Мини-платье красного цвета с люрексом и драпировкой на бедре американка надевала на «Грэмми-2025», а российская «подражательница» — годом раньше. Так артистка подчеркнула случайность совпадений и стремление хейтеров унизить ее во что бы то ни стало.

«А почему такое не выкладываете? Правда плохо залетает в рекомендации? Что за мода травить соотечественников?» — возмутилась Чеботина.

Пока недоброжелатели монтируют новый ролик, исполнительница хита «Солнце Монако» успешно работает, выступает и выпускает песни. А еще вдумчиво распоряжается гонорарами. Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что инвестирует Люся Чеботина, и почему она не считает брендовые ювелирные украшения грамотным вложением.