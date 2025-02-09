«Инвестиции хорошего настроения»: Чеботина раскрыла секрет грамотных вложений

Звезда поделилась вместе с тем, каким имуществом владеет.

Певица Люся Чеботина на концерте Big Love Show в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала о том, какой недвижимостью она владеет в настоящее время и куда инвестирует средства.

Звезда резко опровергла слухи о том, что у нее есть дом на черноморском курорте. Она иронично отметила, что и сама хотела бы обладать той недвижимостью, которую ей приписывают.

«Я очень часто читаю, что у меня, оказывается, есть вилла в Сочи, что у меня автопарк из элитных автомобилей. Я бы очень хотела узнать, где это. Где это все можно забрать? Скиньте мне, пожалуйста, адрес. Надеюсь, что это видео дойдет до хозяина данного текста. И я очень бы хотела все это наконец получить», — поделилась она.

При этом звезда хита «Солнце Монако» сообщила, что квартира в Дубае у нее действительно есть.

«Ну конечно, есть. Но она приобреталась очень давно, много лет назад», — сказала Люся.

Об этом, по ее словам, она рассказывала эксклюзивно в интервью журналистке Лауре Джугелии более двух лет назад. С этого момента нового недвижимого имущества у звезды не появилось.

Отвечая на вопрос о звездных соседях, певица подтвердила, что они есть, но имен не назвала, так как посчитала неуместным раскрывать их личности.

«Может быть, они не хотят это как-то афишировать. Но они есть», — заверила исполнительница.

Эффективным способом инвестирования звезда назвала вложение в себя и в недвижимость, а покупку брендовых вещей для этого посчитала нецелесообразной.

«Я считаю, что никогда ювелирные изделия от брендов, хочу подчеркнуть, не являются инвестицией», — добавила знаменитость.

Однако звезда не спешит отказываться от дорогостоящих подарков, ведь они, по ее мнению, нечто большее, чем просто трата бюджета.

«Но, мальчики, это не означает, что нам не нужно этого дарить. Это самая лучшая инвестиция хорошего настроения», — уверяет она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Люся Чеботина справляется с хейтерами.