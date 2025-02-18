Четыре мирных жителя пострадали за сутки в ДНР при атаках ВСУ
Денис Пушилин: четыре мирных жителя пострадали за сутки в ДНР при атаках ВСУ
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
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Украинские боевики ударили по Горловке и Волновахе ствольной артиллерией.
За минувшие сутки четыре мирных жителя Донецкой Народной Республике (ДНР) получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Пушилин уточнил, что удары были нанесены по двум районам Горловки. В Никитовском украинские боевики использовали ствольную артиллерию, там ранены двое мужчин, частично разрушены восемь жилых домов.
В Центрально-Городском Горловки в результате применения ствольной артиллерии кассетного типа девушка получила травмы средней степени тяжести. В этом и Никитовском районах населенного пункта были повреждены три частных автомобиля.
Кроме того, в селе Никольском Волновахского муниципального округа детонировал не разорвавшийся прежде кассетный суббоеприпас, пострадала женщина. Накануне, по информации Дениса Пушилина, четыре человека, в том числе подросток, были ранены при атаках боевиков ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи.
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