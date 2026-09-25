Число погибших в результате атак ВСУ на рынки в Горловке выросло до двух
Дроны ударили по торговым объектам в двух районах города.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Две мирные жительницы погибли в результате ударов беспилотников по объектам в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в канале в мессенджере МАКС.
По его словам, один из ударов был нанесен по рынку в Никитовском районе Горловки. В результате атаки погибла мирная жительница. Еще одна женщина погибла после удара беспилотника по торговому объекту в Центрально-Городском районе города.
Мэр выразил соболезнования родным и близким погибших.
Также, по информации Приходько, в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки дрона было повреждено торговое помещение.
Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск увеличилось до 12 человек. Среди них двое детей. Трое пострадавших находятся в стационарах Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальным помощь оказали амбулаторно. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжелых случаев нет.
После атаки повреждения получили шесть многоквартирных домов. В большинстве зданий выбиты стекла, в одном из домов произошло частичное обрушение. Специалисты оценят состояние конструкций и размер ущерба.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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