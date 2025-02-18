Любовь под запретом: какие заболевания не совместимы с романтическими чувствами

Трепет и волнение, «бабочки в животе», ожидание встречи — на некоторых все это действует крайне разрушительно.

Сильные чувства, нежные прикосновения и признания стимулируют выработку окситоцина — так называемого «гормона любви». Как выяснилось, для некоторых людей он опасен. Например, при тревожных расстройствах, шизофрении или биполярном расстройстве он может стать раздражителем и причиной чрезмерной привязанности. В интервью изданию Газета.ру врач-эндокринолог Галина Смирнова рассказала о роли окситоцина и ситуациях, когда он оказывается вредоносным.

По словам доктора, гормон вырабатывается гипофизом и влияет на многие процессы в организме. Он делает человека более эмпатичным, вызывает чувство привязанности, помогает хорошо учиться, бороться со стрессом и скачками артериального давления, помогает в социализации, а также контролирует аппетит. А еще поддерживает устойчивость нервной системы. Даже простое общение становится испытанием при нехватке окситоцина.

«Гормоном любви» его называют неслучайно. Он спасает пары от конфликтов и усиливают оргазм. Сам по себе он не опасен для здоровья, более того, выполняет функции природного антидепрессанта. Чтобы окситоцин стабильно вырабатывался, надо следить за своим образом жизни и психическим состоянием. Именно поэтому наличие соответствующих расстройств и ряда других заболеваний может направить его усилия в неправильное русло.

«Исследования показывают, что искусственное введение окситоцина может изменять чувствительность тканей к инсулину, что приводит к скачкам сахара в крови. Для людей с диабетом это особенно опасно… При гипотиреозе дополнительный окситоцин может усиливать усталость и апатию, а при гипертиреозе — повышать тревожность и учащать сердцебиение», — сказала Смирнова.

Окситоцин в избытке способен нарушить баланс в работе надпочечников, которые контролируют уровень кортизола — гормона стресса. Следствиями становятся перепады настроения и хроническая усталость. Гормон расширяет сосуды и снижает давление, что категорически нежелательно для гипотоников. Даже его борьба со стрессом неоднозначна. При тревожных расстройствах, шизофрении или биполярном расстройстве он может стать раздражителем и причиной чрезмерной привязанности.

Что касается деторождения, окситоцин нередко используется для стимуляции родов — и при превышении нормы создает угрозу для плода. Условные передозировки могут также осложнить течение беременности.

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