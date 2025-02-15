Смертельная трапеза: сухофрукты и картофель способны вызвать инсульт и инфаркт

При употреблении этих продуктов важно знать меру.

Сухофрукты и картофель способны увеличивать риск возникновения инсульта и инфаркта. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала врач диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

Дело в том, что эти продукты полны быстрых углеводов. Картофель, к слову, особенно вреден, если он измельчен. К примеру, если из него приготовлено картофельное пюре. Из быстрых углеводов в нашем организме очень хорошо и быстро образуются жировые молекулы, называемые триглицеридами. Повышение уровня триглицеридов может вести к изменению сосудистой стенки и к изменениям атеросклеротического характера в сосудах, что приводит к таким острым заболеваниям, как инсульт и инфаркт.

Сухофрукты — это тоже источник быстрых углеводов. Они также могут повысить триглицериды и привести к неприятным последствиям. Но есть еще одно немаловажное обстоятельство — дело в том, что употребление избыточного количества быстрых углеводов, в том числе и сухофруктов с картофелем, может привести к такому пагубному изменению в сосудах, как гликация.

«Если представить, то это состояние можно сравнить с засахаренным вареньем. Вот то же самое происходит в сосудах, то же самое происходит в других органах. И, соответственно, не работают органы, не работают белки, не работают гормоны в том числе.

И, соответственно, кровь не может нормально функционировать, вследствие чего не исполняет свою прямую функцию — это доставка питательных веществ к органам и клеткам. И вот в таком сосуде, где есть засахаренное варенье, конечно же, повышается уровень свертываемости крови. И это тоже может привести к инфарктам и инсультам», — объясняет врач.

Однако не все так однозначно. Важно учитывать объем потребления этих продуктов. Если мы потребляем их в ограниченном количестве, то ничего страшного в этом нет. Если же мы употребляем больше этого количества, то это, разумеется, в разы может увеличить риски инсультов и инфарктов.

Границей потребления являются следующие цифры. Для сухофруктов это 20-30 граммов в сутки, а в случае с картофелем — не более 150-200 граммов в сутки. Если же употреблять их в большем количестве, то это будет существенно повышать риски развития опасных заболеваний.

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