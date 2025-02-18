Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 867 0

По предварительной версии следствия, она убила родственников, а затем расчленила тела, чтобы скрыть следы преступления.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерину Бельскую. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Екатерине Бельской 7 февраля предъявили обвинение по делу об убийстве бывшего мэра Самары Тархова и его супруги Натальи.

По версии следствия, женщина убила бабушку и дедушку, после чего расчленила, «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу».

В ходе расследования также выяснилось, что Бельская заранее готовилась к убийству. Обвиняемая купила строительную пилу, канистры с химическим веществом и пластиковые емкости, чтобы скрыть следы преступления.

Виктор Тархов и его жена Наталья не выходили на связь с декабря 2024 года. Пока семью разыскивали, Бельская тем временем рассылала сообщения с их телефонов, параллельно продавая имущество покойных по поддельным доверенностям.

И, хоть на связь погибшие «выходили», у близких возникли подозрения. В результате друг экс-чиновника обратился в полицию с заявлением о пропаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал генерал-майора Росгвардии Рябых по делу о взятке.

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