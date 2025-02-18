Передовые методы лечения: вековой юбилей отмечает НМИЦ эндокринологии

Искусственный интеллект — спасает жизни россиян. Наши доктора активно применяют современные технологии в диагностике и лечении опасных заболеваний. Нейросети помогают выявить злокачественные опухоли на ранней стадии.

В этом направлении далеко продвинулись специалисты Национального медицинского центра эндокринологии. Сегодня он отмечает столетие. Со всей страны сюда едут за помощью пациенты, которые уже отчаялись. О самых передовых методах лечения в центре — корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Через тонкий прокол хирург ведет шунт к надпочечнику. И, филигранно орудуя крошечным скальпелем, удаляет опухоль. Пациенту долго ставили ошибочный диагноз «гипертония», и только здесь, в центре эндокринологии быстро выяснили, где скрыта проблема.

«Эндоскопически через отдельные проколы. Из вариантов — со стороны живота или со стороны спины. Наиболее технологичный вариант — со стороны спины», — заявил заведующий первым хирургическим отделением НМИЦ эндокринологии, профессор Дмитрий Бельцевич.

Одному пациенту будут оперировать стопу — он оказался в центре довольно поздно, уже когда начали разрушаться кости. Но коль уж он здесь, точно спасут.

«Сразу диагноз не был диагностирован — по месту жительства отказали в ортопедическом лечении. В настоящее время планируется хирургическое лечение», — отметила врач-эндокринолог отделения диабетической стопы ГНЦ РФ ФГБУ НМИЦ эндокринологии Дарья Егорова.

В другом случае сахарный диабет ударил по зрению — теперь хирург-офтальмолог восстанавливает его с помощью лазера.

«Эффективность лазерных методов лечения достигает порядка 90%, если пациент вовремя обратился к нам», — рассказала заведующая отделением диабетической ретинопатии и офтальмохирургии ГНЦ РФ ФГБУ НМИЦ эндокринологии Елена Карчуганова.

Для них это обычное дело — помогать тем, кому нигде больше помочь не могут. В главном в России центре эндокринологии лечат пациентов с проблемами сердца, почек, щитовидной железы, спасают жизни людей с редкими генетическими заболеваниями.

«Приезжает к нам пациент из какой-то глубинки, никто не может дома поставить ему диагноз. Эти пациенты приезжают к нам. В течение трех дней в большинстве случаев им уже ставится диагноз», — подчеркнула директор ГНЦ РФ ФГБУ НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева.

Здесь не только проводят сложные операции. Это еще и исследовательский центр, где совершают настоящие научные открытия, разрабатывают современные методы лечения.

«В этих контейнерах — жидкий азот. А хранятся там опухоли, редкие патологии. И с их помощью можно проводить исследование практически любых эндокринных заболеваний», — показал Игорь Балдин.

Этот генетический материал, который собирали по всей России, поможет ученым создать новые препараты.

«Уже наше поколение через 5-10-15 лет сможет на огромной коллекции сделать те исследования, которые в итоге будут способствовать тому, что тяжелые заболевания будут выявляться намного реже», — заявила руководитель центра биобанкирования ГНЦ РФ ФГБУ НМИЦ эндокринологии Екатерина Бондаренко.

Любые мировые инновации здесь мгновенно внедряют в лечение. Так, например, анализировать снимки опухолей врачам помогает искусственный интеллект.

«Мы протестировали нашу модель на более чем пяти тысячах гистологических снимках. Она определяет 97% опухолей», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории эндокринной биофотоники ГНЦ РФ ФГБУ НМИЦ эндокринологии Нана Пачиашвили.

Диагностика рака, раннего бесплодия, внутриутробных генетических сбоев — все это впервые сделали здесь. Во многом благодаря усилиям бессменного руководителя Центра — Ивана Дедова. Незадолго до 100-летнего юбилея НМИЦ эндокринологии он встречался с Владимиром Путиным.

«К нам поступают с редчайшими заболеваниями — орфанные заболевания, где генетические мутации — или моно- или поли — приводят к определенному синдрому. Сегодня вы не встретите лилипута, потому что гормоном роста мы можем любой взять уровень роста — метр 80, метр 82», — подчеркнул президент ГНЦ РФ ФГБУ НМИЦ эндокринологии Иван Дедов.

А еще сегодня в России смертность от рака щитовидной железы и диабета близка к нулю — и это тоже заслуга врачей и ученых центра эндокринологии.