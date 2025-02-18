Нападал на сына и избивал жену: мужчина из Алжира три года преследует москвичку

Страшная семейная драма разыгралась в Москве. Мужчина из Алжира угрожает своей бывшей супруге расправой, преследует и хочет забрать сына. Этот кошмар длится уже несколько лет и с каждым разом угрозы и методы становятся все опаснее.

Женщину и ее семью караулят вооруженные телохранители африканца. В деталях этой шокирующей истории разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Раздобарина.

На этих кадрах алжирец Урради Абделькадер в очередной раз нападает на сына. Ребенок сопротивляется и умоляет отпустить. На помощь бросается отчим мальчика. Нападавший бьет его по голове. Пострадавшего отвезли в больницу. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Бывший сожитель Дарьи Новиковой не дает покоя ее семье уже три года. Она обвинила Абделькадера в том, что он неоднократно предлагал ребенку какие-то таблетки, избивал сына и таскал его по полу.

«Дальше стало хуже. Он нанял людей. Огромное количество. Сначала было 25 вооруженных человек, об этом имеется переписка, он сам об этом сообщал. Эти люди нас караулили у дома. О том, что они вооружены, он сам сообщил», — рассказала бывшая сожительница Урради Абделькадера Дарья Новикова.

Поднимал руку и на мать мальчика. Обоим ломал руки, бил по голове. А две недели назад хулиган вместе с крепкими охранниками пытались похитить сына Новиковой. Секьюрити алжирца затащили ребенка в машину, а его отчима зажали в углу.

«Заставил меня записывать видео. Заставил меня его поцеловать, обнять. Сказать, что мы все врали. Иначе он меня убьет и мою семью», — рассказал сын Урради Абделькадера Янис Новиков.

Угрозы убийством семье поступают регулярно. Дарья Новикова не раз пыталась договориться с бывшим сожителем, но безуспешно.

«Он не может и не хочет со мной никак общаться. Его общение — это только оскорбления», — сообщил отчим Яниса Новикова Сергей Леваднов.

За кадром Урради Абделькадер не раз бросался на Новикову и ее родных, но при виде камер становится уже не таким смелым. Закрывает дверь и сразу же звонит личным охранникам.

Считанные минуты и телохранители в балаклавах и капюшонах прибывают на помощь боссу. Урради Абделькадер в сопровождении крепких мужчин спешно уходит.

Пострадавшие уже неоднократно жаловались во всевозможные инстанции, однако все безрезультатно.

«Просто мы не можем жить. Знаете, как в 90-е, говорят, орудовали какие-то люди, вот у нас теперь. Нас трясет всех. За мужем была устроена слежка, опять в составе группы лиц. Сегодня ему угрожали убийством. Моему сыну угрожают убийством, похищением. Его похищали уже, хотят опять. Опять же группой лиц», — добавила Новикова.

В прошлом году следователи возбудили уголовное дело. Абделькадер получил штраф, но не успокоился.

«Обжаловать отказы о возбуждении дела в районную прокуратуру, в окружную прокуратуру, в городскую прокуратуру, привлекать общественность. Привлекать внимание правоохранительных органов, таких как следственный комитет, чтобы они провели проверку относительно бездействия сотрудников МВД или органов прокуратуры», — рекомендовал адвокат Кирилл Ермаков.

Пострадавшие боятся за свою жизнь. Переживают, что угрозы убийством однажды станут реальностью.