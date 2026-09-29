Лидера банды вымогателей денег и имущества участников СВО задержали на Урале

На Урале задержан лидер преступной группировки, его зовут Тарас Градиль. Преступники вымогали деньги и имущество участников СВО.

Члены банды давали деньги в долг под расписки, после чего, методом угроз, переписывали на себя чужое имущество. Кроме того, группировка контролировала развлекательные заведения города. ОПГ постоянно привлекала в свои ряды молодежь, обещая легкий заработок. В итоге в ее составе оказались около двадцати человек. Поиск всех участников банды еще продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник Таганской ОПГ Олег Бровкин в Московском областном суде раскрыл детали тройного убийства, совершенного в 2003 году в ресторане «Райский уголок» в Люберцах. Он выступает свидетелем по делу «банды Леса» (Пушкинской ОПГ).

По словам Бровкина, расправа была в интересах двух группировок: «таганские» страховали «пушкинских» и должны были завершить дело при отклонении от плана. Чтобы не «разводить в ресторане кровь», бандиты сели так, чтобы отрезать жертвам пути к бегству. После условного сигнала — удара пистолетом или кастетом по голове одного из мужчин — «пушкинские» избили и скрутили жертв, надели им на головы пакеты, замотали скотчем и перевязали веревками.

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