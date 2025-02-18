Шумахеры против шантажа: семья автогонщика подала апелляцию на приговор

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Stern: семья Шумахера обжаловала приговор по делу о шантаже

Шумахеры против шантажа: семья автогонщика подала апелляцию на приговор

Фото: Kamran Jebreili/ТАСС

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Преступники угрожали распространить интимные видео.

Семья бывшего автогонщика и семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера подала апелляцию на приговор по делу о шантаже. Об этом сообщил немецкий журнал Stern 17 февраля.

«Мы подали апелляцию на приговор, который, по нашему мнению, был слишком мягким», — заявила его супруга Коринна Шумахер.

Она добавила, что более всего шокирует сам факт предательства и масштаб нарушения доверия, которому семья подверглась. А цель их апелляции — добиться справедливости для своего близкого человека и предотвратить подобные преступления в будущем.

Суд приговорил обвиняемого — бывшего охранника семьи — к двум годам условного заключения. Он был признан виновным в пособничестве и подстрекательстве к вымогательству.

Судья Биргит Нойберт заявила, что обвиняемый сыграл ключевую роль в преступлении, злоупотребив доверием семьи.

История вымогательства раскрылась, когда шантажисты начали угрожать публикацией личных фотографий и видеозаписей, среди которых были изображения, касающиеся интимной жизни Михаэля Шумахера. Преступники требовали 15 миллионов евро, угрожая разгласить информацию.

В ходе расследования правоохранители нашли 900 фотографий и почти 600 видеозаписей, а также данные о медицинском состоянии спортсмена. При этом еще один жесткий диск с более личной информацией отсутствовал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд отклонил иск футболиста Павла Мамаева к бывшей жене.

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