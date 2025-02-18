Наведут порядок: Кабмин готовит поправки в закон о реформе обращения с отходами

В России собираются навести порядок на площадках для сбора отходов. В некоторых регионах уже сейчас у контейнеров устанавливают камеры, чтобы отслеживать нарушения, а федеральные власти готовят новый закон. В случае принятия — за чистотой будут следить региональные компании-операторы.

Пилотный проект стартует в ближайшие месяцы. Когда вокруг мусорных баков наведут порядок — узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Витриной благоустройства жилых комплексов должны стать площадки для сбора мусора. Пока их, если и можно считать лицом преобразований, то оно больше напоминает физиономию со шрамом.

«Контейнерные площадки в Москве еще можно назвать образцово-показательными. Есть крыша, ограждение по периметру, вокруг чисто и не бегает живность. А вот в большинстве регионов так близко к мусорным бакам, если и подойти, то задержаться надолго не позволят рецепторы обоняния, поэтому пакеты с мусором местные жители бросают издалека», — сообщил корреспондент.

В этом пермском дворе к переполненным контейнерам нужно пробираться через грязь, зловоние, отгоняя грызунов.

«Жирные, халеные, шерстка блестит. Обращались в Роспотребнадзор с жалобами. Пришел интересный ответ, что они выезжали, смотрели: не нашли ни нор, ни трупов крыс», — поделилась жительница Перми Марина Плохотнюк.

Правительство поставило задачу муниципалитетам обратить особое внимание на эстетический вид мест сбора отходов. От них зависит качество жизни населения.

«В старых районах мусорные контейнеры часто сломанные, сгоревшие даже есть. Такое бывает. И нахламлено, очень много мусора вокруг них», — поделился очевидец.

Обустраивают и содержат контейнерные площадки органы местного самоуправления, управляющие компании и ТСЖ. Отходы вывозит региональный оператор. Его и обяжут следить за состоянием мусорных площадок.

«Вот это деление ответственности приводит в определенных случаях к безответственности в отношении уборки контейнерной площадки. У нас будет единое ответственное лицо в формате регионального оператора», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Как должна выглядеть идеальная площадка для сбора мусора ясно из рекомендаций Роспотребнадзора. Контейнеры и бункеры-накопители размещают на твердом основании с уклоном для отвода воды. Вокруг ставят ограждение, чтобы отходы не разносил ветер. Над баками делают крышу для защиты от осадков и птиц. Прокладывают удобный подъездной путь. И, если эта площадка не похожа на вашу, звоните в Роспотребнадзор.

«Параллельно с этим должен осуществляться более жесткий контроль за тем, что попадает на контейнерные площадки, что попадает в бачки. Возможно это будут камеры фиксации», — объяснил исполнительный директор ООО «Хартия» Алексей Куртишвили.

Эту проблему решили в удмуртском селе Вавож. За порядком на новых площадках из вторсырья там следят видеокамеры. Вместе с региональным оператором в проект вложились сами жители и муниципалитет.

«У нас в смете было благоустройство вокруг контейнерной площадки, плюс видеонаблюдение. Смена крыши и ограждения. Порядка 180 тысяч», — рассказал начальник вавожского территориального отдела Иван Кокорин.

«Красиво смотрятся и люди знают, куда идти выкидывать мусор, в лес уже не ездят выкидывать мусор», — указала жительница села Вавож Татьяна Родыгина.

Пока формируется законопроект, в Ярославле правительство области субсидирует четыре миллиона рублей на установку мест сбора отходов единого образца.

«Красивая помойка, вроде как и не скажешь, но такая достаточно удобная. Люди стали достаточно сознательно выкидывать в контейнеры», — рассказала жительница Ярославля Ольга.

Поддерживать порядок на таких контейнерных площадках придется единому ответственному лицу. Пилотный проект в нескольких регионах может стартовать еще до принятия нового закона.