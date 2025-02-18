Летел в одних трусах: житель Владимира выжил после падения с 18 этажа

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 546 0

Житель Владимира упал с 18 этажа и выжил

Летел в одних трусах: житель Владимира выжил после падения с 18 этажа

Фото: ВКонтакте/ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г.ВЛАДИМИРА/pso33

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Молодой человек пробил головой крышу авто и приземлился прямиком в салон машины.

Молодой человек выжил, упав с 18-го этажа на машину во Владимире. По информации источника 5-tv.ru, он находился под воздействием запрещенных веществ.

Известно, что мужчина в одних трусах вылез из окна многоэтажного здания, но в какой-то момент потерял равновесие и упал. Приземлился он на машину, припаркованную во дворе.

Источник сообщил, что он пробил крышу автомобиля головой и оказался в салоне автомобиля.

Фото: ВКонтакте/ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД г. ВЛАДИМИРА/pso33

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, не могла поверить своим глазам: мужчина жив — и даже находился в сознании! При этом сама машина пострадала настолько, что уже не подлежит ремонту.

Молодого человека извлекли из иномарки и госпитализировали. Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет перевернулся при посадке в аэропорту Торонто. Причины ЧП не уточняются.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.43
1.12 95.80
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:56
Капитан Джек Воробей: Disney планирует вернуть Деппа в «Пираты Карибского моря»
18:42
Мужчину с неизвестным наркотиком задержали на Сахалине
18:40
В России женщинам разрешили работать на экскаваторах и погрузчиках
18:27
Итоги: российская делегация покинула Эр-Рияд после встречи с представителями США
18:22
Госсекретарь США Рубио: Трамп хочет не допустить возобновления украинского конфликта
18:21
Суд освободил от наказания адвоката Тимура Идалова, угрожавшего прокурору

Сейчас читают

Лавров: Зеленского и всю его команду надо урезонить
Суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова
Счастливы вместе уже много лет: звездные пары раскрыли секреты крепкого брака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год