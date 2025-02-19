Обезвоживание и ожоги вместо лечения: чем опасны народные средства борьбы с ОРВИ

Консультация врача — первое, что нужно сделать при наличии симптомов вирусного заболевания.

До сих пор многие пациенты оказываются в кабинете врача только после того, как народные средства лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) не помогли. Бабушкины рецепты популярны из-за доступности, некоторые предпочитают их, так как боятся побочных эффектов медицинских препаратов. Однако отсутствие результата — лишь минимальное последствие народных «лекарств», они могут быть и опасными для здоровья.

Как рассказала изданию Газета.ру врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая, одним из распространенных средств снижения температуры является алкоголь — внутрь или обтирание. На самом деле спиртное не убивает вирусы и бактерии, а, наоборот, ослабляет иммунитет. Кроме того, оно может вызвать обезвоживание и усугубить состояние больного.

«Особенно опасно это для детей: спирт, проникая через кожу, может вызвать отравление или аллергическую реакцию, а также сушить кожу», — пояснила доктор.

Распаривание в бане временно спасает от заложенности носа, но этот метод подходит не всем. При высокой температуре жара приводит к дополнительному перегреву. Хронические болезни сердечно-сосудистой системы могут обостриться. С вирусами тепло тоже не борется. Также не стоит дышать над вареным картофелем, так как пары могут обжечь дыхательные пути и слизистые оболочки.

По старинке многие считают аспирин лекарством от ОРВИ у детей. Светлана Бурнацкая не рекомендует этот препарат, так как он способен спровоцировать синдром Рея — редкое заболевание, повреждающее печень и мозг. Мед и лимон не полезны малышам младше года из-за риска ботулизма, а чеснок и лук, хоть и убивают микробы, грозят расстройствами пищеварения и раздражением желудка, а эфирные масла вызывают аллергию.

Самыми полезными средствами терапевт назвала постельный режим и обильное питье. Ягодные морсы советуют своим пациентам и врачи, и адепты народной медицины. Но если симптомы простуды сохраняются долго, необходимо обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рост заболеваемости ОРВИ в России в 2025 году составил 7,7%.